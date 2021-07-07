07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sertap Erener'den hadsiz çıkış: Artık doğurmayın! Farelerden beter olduk
Sertab Erener, Bodrum’da katıldığı bir etkinlikte haddini aşan açıklamalarda bulundu. İnsanların fare gibi çoğaldığını söyleyen Erener, “Çoğalmamamız lazım, ürememizi azaltmalıyız.” dedi. Şarkıcının skandal açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" yorumları yapıldı.