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Sertap Erener'den hadsiz çıkış: Artık doğurmayın! Farelerden beter olduk

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Giriş: 07.07.2021 17:01
Sertab Erener, Bodrum’da katıldığı bir etkinlikte haddini aşan açıklamalarda bulundu. İnsanların fare gibi çoğaldığını söyleyen Erener, “Çoğalmamamız lazım, ürememizi azaltmalıyız.” dedi. Şarkıcının skandal açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" yorumları yapıldı.
Sertap Erener'den hadsiz çıkış: Artık doğurmayın! Farelerden beter olduk
Sertap Erener'den hadsiz çıkış: Artık doğurmayın! Farelerden beter olduk
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