21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 00:31
Olay, merkez Örenönü Tabiat Parkı mevki Pülümür Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali M. Serinlemek için suya girdi. Şahsın bir süre sonra gözden kaybolması sonucu bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Demirler motosikletin üzerine devrildi
Demirler motosikletin üzerine devrildi
Bolu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı
3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
Bolu’daki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Bolu’daki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Seyir halindeki tırda yangın korkusu
Seyir halindeki tırda yangın korkusu
Ümraniye’de yaşanan kazada otomobil dereye düştü
Ümraniye’de yaşanan kazada otomobil dereye düştü
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
Osımhen’in Kamerun şubesi!
Osımhen'in Kamerun şubesi!
Bin yıldızlı ’dam palas’ keyfi!
Bin yıldızlı 'dam palas' keyfi!
Daha Fazla Video Göster