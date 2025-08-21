Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Olay, merkez Örenönü Tabiat Parkı mevki Pülümür Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali M. Serinlemek için suya girdi. Şahsın bir süre sonra gözden kaybolması sonucu bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

