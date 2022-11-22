22 Kasım 2022, Salı
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Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi!
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri geldi.