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Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi!

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Giriş: 22.11.2022 09:41
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri geldi.
Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi!
Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi!
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