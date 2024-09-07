Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

Güroymak’ın Odunculular Köyünde bir anda başlayan sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı. Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.