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Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 14:42
Güroymak’ın Odunculular Köyünde bir anda başlayan sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı. Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı
Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı
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