13 Haziran 2022, Pazartesi
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Sel… Fırtına… Hortum… Kuvvetli yağış etkisini sürdürecek mi? Uzman isim tarih verip uyardı: Sel ihtimali daha yüksek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Yeni haftada da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek mi? Yaz başlarken neden sonbahar havası yaşıyoruz? Bu yağışlar normal mi? Bu yaz nasıl geçecek? Kum taşıma ihtimali var mı? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.