26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Sel bölgesinde yağış alarmı! Bölgede 39 bina yıkıldı, bin 459 yapı hasar gördü
Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede yeni kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıntıları sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Bölgede son 3 yılda 32 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de kayboldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.