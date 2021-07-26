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Sel bölgesinde yağış alarmı! Bölgede 39 bina yıkıldı, bin 459 yapı hasar gördü

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 09:29
Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede yeni kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıntıları sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Bölgede son 3 yılda 32 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de kayboldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.
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