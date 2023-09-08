08 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sel anında ne yapılmalı? Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız?
İstanbul, Kırklareli ve Aksaray'da yaşanan sel felaketi, akıllara sel anında neler yapılmalı sorusunu getirdi. Suyun yükselmesi beklenmeden uzaklaşılmalı. Peki sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan arama ve kurtarma teknisyeni İsmail Koçhan anlattı.