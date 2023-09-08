Sel anında ne yapılmalı? Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız?

İstanbul, Kırklareli ve Aksaray'da yaşanan sel felaketi, akıllara sel anında neler yapılmalı sorusunu getirdi. Suyun yükselmesi beklenmeden uzaklaşılmalı. Peki sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan arama ve kurtarma teknisyeni İsmail Koçhan anlattı.

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