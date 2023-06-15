Şehit polis Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin: Ağabeyimin kanı yerde kalmadı

Türkiye kahraman şehitlerinin intikamını kalleş terör örgütü PKK ve diğer Türkiye düşmanlarından tek tek alıyor. Son olarak da şehit polis memuru Fethi Sekin'in intikamı MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği etkili bir operasyonla alındı. Yaşanan gelişme PKK’nın adım adım bittiğine işaret ederken, şehit Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, 6 yıl önce Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler." ifadelerine yer verdi. Kardeş Sekin, teröre karşı taviz vermeyen Başkan Erdoğan’a şükranlarını iletti.