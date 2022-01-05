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Şehit Fethi Sekin memleketinde mezarı başında anıldı

A Haber
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Giriş: 05.01.2022 09:41
Güncelleme:05.01.2022 09:43
Şehit Fethi Sekin'in bugün şehadetinin yıl dönümü. Şehidin memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde tören düzenlendi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösteriyordu. Yani 5 yıl önce bugün. İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı.

42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, canını siper etti. Daha büyük bir katliamı önledi. Mübaşir Musa Can da o saldırıda şehit düştü. Unutmadık... Unutturmayacağız....

O bir kahraman O BİR KAHRAMAN

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