O bir kahraman… Fethi Sekin’in şehadetinin yıl dönümü

İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem kenti hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 5 Ocak 2017'de, 42 yaşındaki trafik polisi Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, kendi canını verdi. Daha büyük bir katliamı önledi. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Şehadetinin yıl dönümünde Fethi Sekin'in portresi...

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