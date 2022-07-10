Şehit Adil Karagözlü'nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin dayısının yarım kalan görevi için Bingöl'de

Kurban Bayramı’nın 1. gününde A Haber her zaman olduğu gibi Türk milletinin gururu Mehmetçik’i yalnız bırakmadı. Terör ile mücadelede destan yazan kahraman Mehmetçik’e A Haber Bingöl’de misafir oldu. Bu kapsamda terörle mücadelenin kalbinde Bingöl Jandarma Komando ve Özel Harekat'ın vatan nöbetine “ÖZEL YAYIN” ile ortak oldu. 2006’da KARTALLAR olarak adlandırılan Jandarma Özel Harekat Taburu'nun Komutanı Adil Karagözlü, EYP patlaması sonucu şehit olmuştu. Karagözlü’nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin, 15 yıl sonra dayısının şehit olduğu tabura geldi ve şehit dayısının yarım kalan görevini yerine getiriyor. A Haber, Fevzi Şahin’e mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldı. İşte o anlar...

Kahraman askerlerimizin bayram mesaisi A Haber farkıyla, canlı yayında ekranlara geldi.

Askerlerimiz ve Bingöl İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin operasyonlar, yerli mühimmatların kullananımı ve sağladığı üstün başarıları tek tek anlattılar.

Programda ayrıca önemli bir ana da imza atıldı ve çok çarpıcı bir hikaye hatırlatıldı.

Bingöl'de Jandarma Komando Taburu ve Özel Harekat Taburu yer alıyor. İki ayrı tabur PUMALAR ve KARTALLAR olarak adlandırılmakta.

2006'da KARTALLAR olarak adlandırılan Jandarma Özel Harekat Taburu'nun Komutanı Adil Karagözlü, EYP patlaması sonucu şehit olmuştu.

Karagözlü'nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin, 15 yıl sonra dayısının şehit olduğu tabura geldi ve şehit dayısının yarım kalan görevini yerine getiriyor.

A Haber, Fevzi Şahin'e mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldı.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fevzi Şahin, "Bingöl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nda TİM komutanı olarak görev yapmaktayım. Burada yaşadığım duygu ve düşünceleri kelimelerle telaffuz edemem. Bu çok başka bir duygu. Bizim yolumuz hak ve şehadetlerimizin yolu. Allah tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Bizler bu uğurda kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"DAYIMIN YARIM KALAN GÖREVİNİ TAMAMLAMAYA GELDİM"

Şahin, "Ben buraya dayımın yarım kalan görevini tamamlamaya geldim. Çünkü dayım ve diğer aziz şehitlerimiz kendi kanlarını kendileri yerde koymadılar. Ben dayımın meslekte olan birçok personeliyle de görüştüm. Kendisinin soy ismi gibi savaşçı bir insan olduğunu, gözü çok kara birisi olduğunu söylediler. Biz de kendilerinin yollarından ilerliyor ve mücadele ediyoruz." mesajlarını verdi.



