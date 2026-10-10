Ataşehir’de yeni dönem başladı! Serdar Orhan’dan “Durmak yok, yola devam” mesajı

Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda 18 oy alarak göreve seçildi. Seçimin ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götürüleceğini belirterek temizlikten kütüphanelere kadar birçok alanda yeni adımlar atılacağını söyledi. Ataşehir Belediye Başkanvekili Serdar Orhan ise “Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam” ifadeleriyle hizmet mesajı verdi.