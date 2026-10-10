Ataşehir’de seçim sonuçlandı! Serdar Orhan 4. turda başkanvekili seçildi

Ataşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi 4. turda sonuçlandı. CHP’li üyelerin katılmadığı oylamada Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Toplam 38 üyeli mecliste 20 üyenin katıldığı seçimde 2 boş oy kullanıldı. Daha önce başkanvekilliği görevini yürüten Murat Güneş’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimin tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.