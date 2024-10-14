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Sefaköy’de metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler

Sefaköy’de metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:08
İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bulunan bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.
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Sefaköy’de metrobüs yangını
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