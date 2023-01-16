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Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşını öldürdü

İHA
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Giriş: 16.01.2023 14:09
İstanbul’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Vahşice öldürülen cansız bedenin Semih Sevgi’ye ait olduğu tespit edildi. Eski kız arkadaşı model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile ayrılığını kabullenemeyen Sevgi, Çiftçi'nin bir türlü peşini bırakmadı. Genç kadın, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisinin başına defalarca vurarak onu katletti. İşte her satırı kan donduran cinayetin detayları...
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