12 Temmuz 2022, Salı
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Scooter kullanan Dilara’ya otomobil çarptı | Scooter sürücüsü nasıl olunuyor?
İstanbul Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar “Scooter sürücüsü nasıl olunuyor, nelere dikkat etmeli? Scooter kazalarında ölüm nasıl önlenebilir?” sorularına cevap verdi.