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Scooter kullanan Dilara’ya otomobil çarptı | Scooter sürücüsü nasıl olunuyor?

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 16:23
İstanbul Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar “Scooter sürücüsü nasıl olunuyor, nelere dikkat etmeli? Scooter kazalarında ölüm nasıl önlenebilir?” sorularına cevap verdi.
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