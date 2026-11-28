Savunma sanayiinde yerlilik oranında artış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2027 yılı bütçesini sundu. Dikkat çeken rakamları paylaşan Yılmaz, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını söyledi. Yılmaz, yürütülen proje hacminin 150 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesi konumuna yükseldiğini de dile getirdi.