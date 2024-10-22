Savcının önünden kelepçeyle geçtiler!

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Hatta ona makam odasında gözdağı vermeye kalkan çete lideri, canına zarar gelmemesi için, kendisiyle fotoğraf çektirip paylaşmasını da istedi. Savcı Engin, o isteği yerine getirdi ama kendisinden tehditle istenen şekilde değil, olması gereken haliyle. İşte çok konuşulan o kare.