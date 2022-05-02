02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş
Adana'ın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.