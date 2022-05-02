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Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş

DHA
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Giriş: 02.05.2022 17:59
Adana'ın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.
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