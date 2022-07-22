22 Temmuz 2022, Cuma
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Satranç turnuvasında feci olay! Robot çocuğun parmağını kırdı
Son dakika dünya haberi... Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi. Çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.