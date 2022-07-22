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Satranç turnuvasında feci olay! Robot çocuğun parmağını kırdı

İHA
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Giriş: 22.07.2022 16:03
Son dakika dünya haberi... Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi. Çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.
Satranç turnuvasında feci olay! Parmağını kırdı SATRANÇ TURNUVASINDA FECİ OLAY! PARMAĞINI KIRDI

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