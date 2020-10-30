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Şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?

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Giriş: 30.10.2020 14:19
Güncelleme:30.10.2020 14:42
Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...

Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...

Rusyada şaşırtan kehanet! ABDde başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı? RUSYA'DA ŞAŞIRTAN KEHANET! ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK? DONALD TRUMP MI? JOE BİDEN MI? BAKIN SONUÇ NE ÇIKTI?

Şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?
Şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?
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