Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...

Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...