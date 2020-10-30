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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Rusya'da şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı? Rusya'da şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?
Son dakika haberi... Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:42
Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki hayvanat bahçesinde bir kaplan ve bir ayının önüne iki adet karpuz koyuldu.
Karpuzların üzerine ise ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın suratları resmedildi.
Hayvanların 3 Kasım'da ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda kehanette bulunduklarına inanılıyor.
AYI VE KAPLAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Bartek adlı kaplan, Trump'ın suratının resmedildiği karpuzu aşağıya düşürerek oynamaya başlarken, Han isimli ayı ise Biden'in karpuzunu seçti.