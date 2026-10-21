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Fakıbaba, İYİ Parti'den ve Ankara milletvekilliğinden istifa etti! Kararını resmen duyurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fakıbaba, İYİ Parti'den ve Ankara milletvekilliğinden istifa etti! Kararını resmen duyurdu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa etti. İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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