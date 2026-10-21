İstanbul'da dev narkotik operasyonu: 99,5 kg uyuşturucu, el bombası ve EYP ele geçirildi

İstanbul polisinden zehir tacirlerine ve terör bağlantılarına ağır bir darbe daha vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ayrı adres ve 3 araca yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, yüz binlerce uyuşturucu hap üretilebilecek hammadde ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde yalnızca uyuşturucu değil, el bombası ve asansör boşluğuna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) da bulundu. Nefes kesen operasyonun perde arkasını ve sıcak görüntülerini A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.