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Sarıyer’deki İstinye Deresi kötü koku yayıyor! Kirlilikten mahalleli şikayetçi

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 09:42
Güncelleme:24.09.2021 09:51
Sarıyer'deki İstinye Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Mahalle sakinleri, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi. Oradaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.
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