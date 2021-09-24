Sarıyer’deki İstinye Deresi kötü koku yayıyor! Kirlilikten mahalleli şikayetçi

Sarıyer'deki İstinye Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Mahalle sakinleri, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi. Oradaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.

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