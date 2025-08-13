13 Ağustos 2025, Çarşamba

Sarıyer’de şüpheli ölüm: Yerde yüzüstü yatar halde bulundu

Giriş: 13.08.2025 15:09
Sarıyer’de yaşayan Şemdin Bektaş (42), yaşadığı evin yatak odasında yerde yüzüstü yatar halde bulundu. İşe gitmemesi üzerine Bektaş'ın evine gelen mesai arkadaşları, kendisine ulaşamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairenin camından içeri girdi. Hayatını kaybettiği belirlenen ve doğalgaz şirketi çalışanı olduğu öğrenilen Bektaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
