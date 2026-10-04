Sarıyer'de motokuryeye saldırı! Şüpheli tutuklandı, o anlar kask kamerasında

İstanbul Sarıyer'de motokurye Ahmet Yasin E. (27), iddiaya göre ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. (26) ve yanındaki 3 kişi tarafından yolu kesilerek tekme ve yumruklarla darbedildi, başına kaskla vuruldu. Kendisine silah gösterilip küfür ve hakaret edilen, burnu ve beli kırılan kurye, hastanedeki tedavisinin ardından şüphelilerden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Muharrem Y. tutuklanırken, arkadaşı Fatih M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı kask kamerasına yansıdı.