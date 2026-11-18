Putin'den Trump-Şi zirvesi öncesi kritik açıklamalar! "Önemli kazanımlar bekliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görüşmeden önemli kazanımlar beklediklerini belirten Putin, Rusya'nın dış ticaretinde ABD dolarının payının keskin biçimde düştüğünü söyledi. Putin ayrıca, Rusya ile Çin arasındaki dış politika ortaklığının uluslararası arenada ilerleme kaydettiğini vurguladı.