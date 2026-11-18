HGS cezasında SMS uyarısı: Bakan Uraloğlu'ndan telefon numarası hatırlatması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS geçiş ihlallerine ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İhlalden sonraki 15 gün içinde sistemde kayıtlı telefon numaralarına SMS gönderildiğini belirten Uraloğlu, sürücülerin iletişim bilgilerini güncel tutmasını istedi. Bakan, bildirim süreçlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen işletmeciler hakkında idari yaptırımların gündeme gelebileceğini de söyledi.