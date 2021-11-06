Sarıyer’de dehşet anları kamerada! Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

Sarıyer’de, iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, Osman Ertaç T., İlhami Cıvak'ı bıçaklayarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yaralı halde kaçan zanlı, kan izlerini takip eden polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Olay, Ayazağa Mahallesi 128'inci Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, aynı sokakta oturan İlhami Cıvak (60) ve Osman Ertaç T. (60) adlı iki arkadaş arasında, bir süre önce, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Osman Ertaç T., konuşmak için İlhami Cıvak'ın oturduğu binaya geldi. Cıvak'ın oturduğu katta koridorunda konuşan iki arkadaş arasında tekrar tartışma çıktı. Cıvak, tartışma sırasında arkadaşı Osman Ertaç T.'yi ittirerek asansöre bindirmeye çalıştı. Bu sırada, Osman Ertaç T., cebinden bıçak çıkararak, rastgele savurmaya başladı. Arkadaşını engellemeye çalışan Cıvak, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbelerinin ardından yere yığıldı. Arkadaşını yerdeyken de bıçaklamaya devam eden Ertaç T., daha sonra olay yerinden kaçtı.