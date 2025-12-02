Derinlerde göz alıcı renkler

Görüntüler Endonezya'nın Bali Adası açıklarında kayda geçti. Yılan balığı kıvrıla kıvrıla yüzdü. Mavi Kurdele Yılan Balığı'nın zarifçe süzülerek ilerlemesi dalgıçların kamerasına yansıdı. Renkleri ve kıvrak hareketleriyle dikkat çeken bu tür denizaltı meraklıları için büyüleyici bir görüntü oluşturdu. Uzmanlar Mavi Kurdele Yılan Balığı'nın deniz ekosistemindeki rolüne de dikkat çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN