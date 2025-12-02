Derinlerde göz alıcı renkler

02 Aralık 2025, Salı

02.12.2025 11:48
Görüntüler Endonezya'nın Bali Adası açıklarında kayda geçti. Yılan balığı kıvrıla kıvrıla yüzdü. Mavi Kurdele Yılan Balığı'nın zarifçe süzülerek ilerlemesi dalgıçların kamerasına yansıdı. Renkleri ve kıvrak hareketleriyle dikkat çeken bu tür denizaltı meraklıları için büyüleyici bir görüntü oluşturdu. Uzmanlar Mavi Kurdele Yılan Balığı'nın deniz ekosistemindeki rolüne de dikkat çekiyor.
