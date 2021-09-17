Sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

Şifa deposu olarak bolca tüketilen sarımsak ile ilgili yayınlanan bir rapor korkuttu. Rapora göre ithal sarımsak zehirliyor. Peki sarımsaklar nasıl bir tehlike içeriyor? İthal sarımsağı yerli sarımsaktan nasıl ayırt edebilir? İthal sarımsak hangi hastalıklara yol açıyor? Sarımsaktan maksimum faydayı sağlamak için nasıl tüketmeliyiz? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. Fitoterapist ve sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, püf noktalarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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