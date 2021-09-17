17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

Şifa deposu olarak bolca tüketilen sarımsak ile ilgili yayınlanan bir rapor korkuttu. Rapora göre ithal sarımsak zehirliyor. Peki sarımsaklar nasıl bir tehlike içeriyor? İthal sarımsağı yerli sarımsaktan nasıl ayırt edebilir? İthal sarımsak hangi hastalıklara yol açıyor? Sarımsaktan maksimum faydayı sağlamak için nasıl tüketmeliyiz? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. Fitoterapist ve sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, püf noktalarını A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:29
  • 1
  • 18
Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

Avustralya'da yayınlanan bir rapora göre; ithal sarımsak zehirliyor. Uzmanlar, özellikle Çin'de yetişen sarımsaklara dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

Peki sarımsaklar nasıl bir tehlike içeriyor? İthal sarımsağı yerli sarımsaktan nasıl ayırt edebilir? İthal sarımsak hangi hastalıklara yol açıyor? Sarımsaktan maksimum faydayı sağlamak için nasıl tüketmeliyiz? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. Fitoterapist ve sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, püf noktalarını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 18
Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

İNSAN VE HAYVAN DIŞKISI

Özellikle yurt dışından ithal edilen sarımsak bizim için çok büyük risk teşkil ediyor. Çünkü Çin'de yapılan bir çalışma gösteriyor ki sarımsak üretimi sırasında insan ve hayvan dışkısı kullanılıyor. Ve bu insan hayvan dışkıları sarımsağın içerisine yer ediyor ve orada üreme yaparak bazı bizim için çok toksik olan mantar ve enfeksiyonların üremesine yol açıyor.

  • 4
  • 18
Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?

Biz o sarımsağı alıp tükettiğimizde direk olarak enfeksiyon bize buluşuyor. Özellikle unutkanlık, demans ve kansere meyil anlamında çok ciddi risk taşıyor.

  • 5
  • 18
Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

NASIL AYIRT EDİLİR?

İthal sarımsağı gördüğümüzde, mümkünse zaten Türkiye'de çok güzel sarımsak var Türkiye'deki sarımsakları alalım eğer değilse ayırmak için sarımsağın dışını kontrol ediyoruz.