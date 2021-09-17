Sofraların vazgeçilmezi şifa deposu sarımsakta büyük tehlike! İnsan ve hayvan dışkısı… | İthal sarımsak zehirliyor mu?

İNSAN VE HAYVAN DIŞKISI

Özellikle yurt dışından ithal edilen sarımsak bizim için çok büyük risk teşkil ediyor. Çünkü Çin'de yapılan bir çalışma gösteriyor ki sarımsak üretimi sırasında insan ve hayvan dışkısı kullanılıyor. Ve bu insan hayvan dışkıları sarımsağın içerisine yer ediyor ve orada üreme yaparak bazı bizim için çok toksik olan mantar ve enfeksiyonların üremesine yol açıyor.