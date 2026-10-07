Sarayları ve köşkleri süsleyen tarihi sanat: Hereke halısının ünü sınırları aştı

Her ilmeğinde tarih, her deseninde Osmanlı estetiği olan Kocaeli'nin Hereke bölgesinde 19. yüzyılda gelişen ve Osmanlı saraylarını süsleyen Hereke halıcılığı, bugün de ustaların ellerinde yaşatılıyor. Elle dokunan halıların yapımı aylar, bazı örneklerde yıllar sürebiliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Özden Kul, kozadan başlayan ipeğin tezgâhlarda sanat eserine dönüşen yolculuğunu Hereke'de görüntüledi.