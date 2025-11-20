Sapanca Gölü’ndeki kabarcıkların verdiği endişe artıyor

20 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.11.2025 14:35
Güncelleme:20.11.2025 14:36
Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar vatandaşı endişeye sürüklüyor. Daha öncesinde benzer kabarcıkların oluştuğu bölgelerde deprem olduğunu belirterek endişe içerisinde olduklarını aktaran Fatih Mehmet Akdemir, "Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz" dedi.
