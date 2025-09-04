04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı

Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 01:25
akarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak yazını yaşarken kritik eşik olan 29.42 kotuna geriledi. Tarihi seviyelere düşen göl için "kriz yönetimi" sürecine geçtiklerini açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Amasya’da otomobil bariyere çarptı!
Amasya'da otomobil bariyere çarptı!
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Elektrikli valizle yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yolculuk yaptı
Marmaris’te jet-ski ve tur teknesi çarpıştı
Marmaris'te jet-ski ve tur teknesi çarpıştı
Tekstil deposunda ve fabrikada yangın
Tekstil deposunda ve fabrikada yangın
’Ayı Okan’ taburcu oldu!!
'Ayı Okan' taburcu oldu!!
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
32 bin kişinin içme suyu ihtiyacı giderilecek
32 bin kişinin içme suyu ihtiyacı giderilecek
Söke’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Söke'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Daha Fazla Video Göster