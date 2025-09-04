Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı

akarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak yazını yaşarken kritik eşik olan 29.42 kotuna geriledi. Tarihi seviyelere düşen göl için "kriz yönetimi" sürecine geçtiklerini açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı

