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Şanlıurfa'ya kabus gibi çöktü! Her yer hızla kızıla boyandı

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Giriş: 21.05.2021 20:25
Güncelleme:21.05.2021 20:27
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Dakikalar içerisinde ilin sınır ilçeleri ile kent merkezi kızıla boyandı. Şanlıurfa'ya kabus gibi çöken tozlar adeta gündüz saatlerini adeta geceye döndürdü.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın sınır ilçeleri ile kent merkezini etkisi altına aldı.

GÜNDÜZ GECE OLDU

Yoğun toz bulutu nedeniyle dakikalar içerisinde her yer kızıla boyandı. Gündüz saatleri adeta geceye döndü.

VATANDAŞLARIN ZOR ANI

Toz bulutunun geldiğini gören vatandaşlar ise ağız ve burunlarını kapatmaya çalıştı.

KENT MERKEZİNDE PANİK!

Kendilerini tozdan korumaya çalışan vatandaşlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.



Sınırdan giren toz bulutu kısa sürede Şanlıurfa kent merkezine kadar ulaştı.

Her tarafı kaplayan toz bulutunun hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

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