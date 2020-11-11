11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2020 09:49
Güncelleme:11.11.2020 09:58
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da Irak uyruklu yolcuları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.

Şanlıurfa'da turistleri taşıyan otobüs devrildi
Şanlıurfa'da turistleri taşıyan otobüs devrildi
Minibüsçülerin yolcu yarışı!
Minibüsçülerin yolcu yarışı!
'Ölüm tuzakları' böyle temizlendi
'Ölüm tuzakları' böyle temizlendi
Feci ölüm kamerada! Kamyon...
Feci ölüm kamerada! Kamyon...
Covid-19 öldürme makinesi geliştirildi!
Covid-19 öldürme makinesi geliştirildi!
Aksiyon dolu kovalamaca! “Drone”a yakalandı
Aksiyon dolu kovalamaca! “Drone”a yakalandı
Kağıt gibi ezildi! Mucize kurtuluş
Kağıt gibi ezildi! Mucize kurtuluş
O ilimizde mamut fosilleri bulundu
O ilimizde mamut fosilleri bulundu
İzmir depremine Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı!
İzmir depremine Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı!
Dehşet anları! Bu kareler az önce çekildi
Dehşet anları! Bu kareler az önce çekildi
Görüntü tepki çekmişti! Flaş açıklama geldi
Görüntü tepki çekmişti! Flaş açıklama geldi
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Daha Fazla Video Göster