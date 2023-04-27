27 Nisan 2023, Perşembe
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Şanlıurfa’da okulda dehşet! 16 yaşındaki liseli pompalı tüfekle...
Kan donduran olay Şanlıurfa'da öğle saatlerinde meydana geldi. Sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartışan 16 yaşındaki lise öğrencisi İsa D., pompalı tüfek ile okulu bastı. İsa D.’nin açtığı ateşte 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı, İsa D. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...