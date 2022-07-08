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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Video uğruna ölümden döndü

DHA
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Giriş: 08.07.2022 15:24
Şanlıurfa'da, cep telefonu kamerasıyla video çeken kadın sulama kanalına düştü. O sırada bölgeden geçen polis ekipleri kanala halat atarak kadını kurtardı. Sulama kanalına düşen Gülseren G., olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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