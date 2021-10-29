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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç köprü korkuluklarına çarptı! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 29.10.2021 22:56
Güncelleme:29.10.2021 23:04
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Alınan bilgilere göre, Nüsret G.'nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G. (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. (16) ve Servet G. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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