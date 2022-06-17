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Şanlıurfa’da genç kız Fırat Nehri’ne düştü! Çevredekiler kurtardı

DHA
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Giriş: 17.06.2022 17:13
Şanlıurfa Halfeti’de, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybetti ve asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen talihsiz genç kız, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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