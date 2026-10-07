Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, kronik sorunlar için düğmeye basıldı: "İzmir ayağa kalkıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılması Ege'nin incisi İzmir'de tarihi bir sevinç ve heyecan dalgası oluşturdu. Yıllardır biriken çöp dağları, körfezi saran dayanılmaz koku, kangrene dönen trafik ve yüzde 80'i bulan gecekondu yapılaşması için merkezi hükümet ile yerel yönetimin el ele vereceği yeni bir hizmet dönemi başladı. Başkentte rozetin takılmasının ardından gözler Cemil Tugay'ın kente dönüşüne çevrilirken; A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, tarihi sürecin perde arkasını ve İzmir'in çözüm bekleyen acil dosyalarını canlı yayında değerlendirdi.