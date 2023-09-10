Şanlıurfa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var… Olay yerinden ilk görüntüler

Şanlıurfa'da Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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