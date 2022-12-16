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Şanlıurfa Harran’da feci kaza! Minibüs kanala devrildi... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 16:23
Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ayhan, "Minibüste 31 kişi vardı, 5 kişi yaralandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı." ifadelerini kullandı.
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