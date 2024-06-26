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Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 11:14
Güncelleme:26.06.2024 11:14
Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Sanko Sanayi Sitesi’nde yangın!
Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın!
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