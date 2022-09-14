14 Eylül 2022, Çarşamba
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Sanatçının vukuatlı gelini mahalleyi birbirine kattı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, geçen günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalle sakinlerince linç edilmek istenmişti. Geçen gece yeniden evine gelen kadın, mahallelinin saldırısına uğradı. “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen vatandaşlar Güney’e yeniden saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.