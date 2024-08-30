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Samsun’daki tarlalarda ayçiçeği mesaisi! Sıvı yağ ve kuruyemiş üretiliyor

Samsun’daki tarlalarda ayçiçeği mesaisi! Sıvı yağ ve kuruyemiş üretiliyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 17:32
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği toplanıyor. A Haber tarlalara giren işçilerin mesaisini ekranlara taşıdı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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