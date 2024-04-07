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Samsun'da 'yok artık' dedirten olay! Başörtü takıp camide namaz kılan kadınları taciz etti | Polis her yerde bu sapığı arıyor

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Giriş: 07.04.2024 21:23
Samsun'da adeta 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre, 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Ardından kadınları tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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