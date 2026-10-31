-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı! Erzurum-Rize arası 52 kilometre kısalıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı! Erzurum-Rize arası 52 kilometre kısalıyor

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı. 2 bin 400 rakımlı geçitteki 8 keskin virajı devre dışı bırakan tünel, ulaşım süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada, Erzurum-Rize arasındaki mesafenin 52 kilometre kısalacağını belirterek bölgedeki diğer tünel projelerine ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Bakan Kurum'dan COPArt paylaşımı! COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi olacak
Sonraki Video
Bakan Kurum'dan COPArt paylaşımı! COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi olacak
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar