Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı! Erzurum-Rize arası 52 kilometre kısalıyor

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı. 2 bin 400 rakımlı geçitteki 8 keskin virajı devre dışı bırakan tünel, ulaşım süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada, Erzurum-Rize arasındaki mesafenin 52 kilometre kısalacağını belirterek bölgedeki diğer tünel projelerine ilişkin de önemli bilgiler verdi.